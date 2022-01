Ambulancetjenester har ikke fået nok ansøgninger efter stillingsopslag

Man må gå ud fra, at jeres reddere godt ved, hvad der er på spil. Er de ikke forventeligt, at de også oplever en vis form for pres for at tage overarbejdstimer, hvis de kan se, at der ikke er andre, der tager dem?

- Der er ingen tvivl om, at det er meget dedikerede medarbejdere, vi har, og derfor er der også stor interesse for at byde ind på ekstravagterne. Der er ikke noget problem at få dækket ekstravagterne, så det skaber heller ikke nogen risiko for befolkningen, siger Ambulance Syds direktør.

Et presset marked

Et andet sted, hvor man også mærker manglen på ansøgere, er det privatejede ambulanceselskab Responce, der opererer i Trekantområdet.

Her har man søgt syv nye medarbejdere, men måtte nøjes med to ansøgninger, der sidenhen er blevet konverteret til to ansættelser.

- Vi er ikke tilfredse. Problemet er, at der generelt er en mangel på reddere - både på grund af corona og den situation, vi har været i de sidste to år. Så det er et presset marked, siger Michael Sørensen, der er administrerende direktør i Responce.