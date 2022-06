Analyse: Disse syd- og sønderjyske politikere vil slutte sig til Støjberg

Marie Krarup har dog udtalt, at hun ikke melder sig ind. Men hvad så med Hans Kristian Skibby og Karina Adsbøl?

Rikke Baltzer Knudsen, der er nyhedsredaktør på JydskeVestkysten, har en klar formodning om, at de begge vil slutte sig til Danmarksdemokraterne.

- Skibby har næsten sagt det selv. Han udtaler, at det er meget nærliggende at tro, at det bliver udgangen på det hele. Dermed har han så godt som sagt, at det er det, han går efter, siger hun og fortsætter:



- Karina Adsbøl væver lidt mere, men har sagt at hun vil støtte Inger Støjberg med en vælgererklæring.