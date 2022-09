Analyse: Færre danskere vil pendle langt for drømmejobbet

Den gennemsnitlige dansker har ifølge Danmarks Statistik 22,1 kilometer til arbejde.

Erhvervsorganisationen har spurgt, hvor lang tid beskæftigede danskere er villige til at pendle, hvis de mistede deres job og fik tilbudt et nyt med samme arbejdsbetingelser og løn et andet sted i Danmark.

I 2018 svarede 43 procent, at de ville pendle op til halvanden time om dagen, hvis det var tilfældet. I den nye undersøgelse er det kun 19 procent.

Peter Halkjær mener, at manglen på arbejdskraft i Danmark spiller en rolle.

- En af de oplagte forklaringer kunne være, at det er blevet meget nemt at få job, hvis man mister det, man har i forvejen. Virksomhederne er på hælene i forhold til at rekruttere de medarbejdere, de har brug for, siger han.