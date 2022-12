Analyse: Vindere og tabere på det nye ministerhold

Troels Lund Poulsen har lang politisk erfaring. Han blev valgt ind i Folketinget i 2007 og har været minister flere gange og har haft tunge ordførerskaber.

- Troels Lund Poulsen er ikke nogen overraskelse. Han er, sammen med Sophie Løhde, en af Jakob Ellemanns faste støtter. Han er hårdtarbejdende og ikke bange for at tage upopulære beslutninger, for han er ikke den, der søger popularitet. Som økonomiminister skal han holde økonomien på et spor, som Venstre kan stå inde for, siger Mads Sandemann.

Taberne er så de to socialdemokrater, Jesper Petersen og Christian Rabjerg Madsen.

- De er nok lidt skuffede. De havde nok håbet, at der var plads til dem. De har evnerne og ambitionerne til at blive ministre. Men allerede fra starten har det stået klart, at hvis der skulle flere partier med, måtte det gå ud over nogen, fortæller Mads Sandemann.