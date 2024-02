Ansatte i kommuner får større lønløft allerede til april

Både han og Mona Striib understreger, at der er sikret to procent til rådighed til at forhandle løn på arbejdspladserne.

Med overenskomsten kan far eller medmor få tre ugers ekstra barsel ned løn.

Desuden er parterne blevet enige om, at flere medarbejdere skal op i tid eller på fuldtid.

Forhandlinger begyndte afsluttende fase tirsdag

Parterne har forhandlet siden december og tog tirsdag hul på de afsluttende forhandlinger. Samlet har de forhandlet i over 100 timer siden tirsdag.

I sidste uge faldt overenskomsten for 190.000 statsansatte på plads. De fik en stigning i lønrammen på 8,8 procent over to år.

Den plejer at udstikke rammerne for de mange tusinde kommunalt og regionalt ansatte. I regionerne er der omkring 150.000 ansatte, og deres aftale ventes at følge efter kommunernes.

8,8 procent var det, staten spillede ud med. På den anden side havde de statsansattes forhandlere lanceret et krav om en tocifret lønstigning.