Antallet af bedrifter falder mere end normalt - og der er flere forklaringer

Men det falder mere, end det plejer at gøre fra år til år, skriver nyhedsbrevet NYT under Danmarks Statistik.

Således er antallet af bedrifter i Sydjylland faldet fra 5.895 sidste år til 5.640 i år svarende til et fald på 4,3 procent. Det selvom arealet er steget med 5,6 procent i samme periode.

Det fremgår af tal fra Statistikbanken, som TV SYD har trukket.

- Det handler om stordriftsfordele. Alting bliver større. Skal man købe en maskine, skal der flere hektar til at forrente den, siger Brian Lambertsen, der er direktør i Sønderjysk Landboforening (SLF).

Men faldet sker også, fordi der er pres ude fra det omgivende samfund, siger han og nævner blandt andet, at kommunerne mange steder laver områder til solcelleparker.

En anden årsag er ifølge Brian Lambertsen, at der stadigt tages lavbundsjorde ud af drift for at reducere CO2-udledningerne.