Ifølge Det Kriminalpræventive Råd sker der flest indbrud i villaer i det mørke halvår, og man skal særligt være opmærksom fredag og lørdag, hvor indbruddene hyppigst sker.

Ud over at være synlig i sit nabolag, bliver det blandt andet anbefalet, at man laver aftaler med sine naboer om, at de holder øje, hvis de er hjemme.

Desuden kan man sætte lyscensorer op omkring sit hus. Man kan også klippe hækken, så naboer kan se, hvis der er indbrud.