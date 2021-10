Antallet af indbrud er næsten halveret på to år

Nu viser det sig dog, at antallet af indbrud i de første ni måneder af 2021 er faldet med yderligere 25 procent, på trods af at samfundet er genåbnet.

Det fortæller Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Næsten halveret på to år

I de første ni måneder af 2019 var der 1.253 indbrud i danske hjem i Syd- og Sønderjylland. I samme periode for 2021 er det tal 677 indbrud, og det svarer til et fald på 46 procent. Altså er antallet af indbrud næsten halveret på to år.

- Vi er meget glade for udviklingen og har fortsat stort fokus på at bekæmpe indbrud og lægger vores patruljering efter det, siger politiinspektør Jeppe Kjærgaard i en pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi.



Det sker på trods af, at samfundet er genåbnet, og indbrudstyve så at sige har fået bedre vilkår, da ikke nær så mange arbejder hjemmefra længere.

Vicepolitiinspektør og leder af Forebyggelsessektionen ved Syd- og Sønderjyllands Politi Christian Østergaard tilføjer, at der er flere ting, man selv kan gøre for at undgå indbrud.

- En undersøgelse viser, at hvis man er aktiv med nabohjælp, kan op til en fjerdedel af alle indbrud forhindres, siger han.



To varetægtsfængslinger

Udover at antallet er indbrud falder, har Syd- og Sønderjyllands Politi også fået sat en stopper for yderligere to indbrudstyve.

Det drejer sig om en 34-årig mand fra Haderslev, der onsdag er blevet varetægtsfængslet i fire uger. Han mistænkes for en lang række indbrud i Haderslev det seneste halve år.

- Vi har på det seneste oplevet en del indbrud i Haderslev Kommune, men regner med at have dæmmet op for en stor del af dét med anholdelsen i Haderslev, siger politiinspektør Jeppe Kjærgaard.



En 37-årig esbjergenser er ligeledes blevet varetægtsfængslet i fire uger efter et indbrudsforsøg, der natten til onsdag endte med et overfald og trusler på livet.

Den 37-årige var brudt ind i en kælder i en beboelsesejendom, da han blev opdaget af en beboer. Han slog beboeren i hovedet flere gange, inden beboeren overmandede ham og holdt ham fast, til politiet kom frem.