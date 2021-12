Antallet af juleindbrud ligger fortsat lavt

107 indbrud i samme periode sidste år

For den omtalte periode blev der i hele Syd- og Sønderjylland i 2020 anmeldt 107 indbrud - i år er det samme tal 71 anmeldelser.

Det ligger dog noget lavere end tallet for 2019, det lød på 295 anmeldelser om indbrud i juledagene.

Her er det dog vigtigt at bemærke at en af forskellene på tallene er, at der endnu mangler syv dage i samme periode i år - tallet for i år vil altså formentligt vokse sig større i løbet af ugen.

Sydøstjyllands Politi har modtaget henholdsvis 65 anmeldelser sidste år, og det tal er for i år indtil videre på 44.

For Syd- og Sønderjyllands Politi hedder det sig, at man fik 42 anmeldelser om indbrud i juleperioden sidste år, og at tallet indtil videre hedder 27 for 2021.

Du kan se tallene siden 2018 i tabellen herunder:

Bemærk endnu engang at tallene for 2021 fortsat vil ændre sig frem til den 2. januar.