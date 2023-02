Antallet er frivillige hjælpere i Røde Kors fordoblet

- Kombinationen af ønsket om at hjælpe og muligheden for at gøre det, når det passer bedst for en selv, er en formel, som mange kan se sig selv i, siger generalsekretær i Røde Kors, Anders Ladekarl



Parathjælpere, som er en slags ad hoc-frivillige, der hjælper med tidsbegrænsede opgaver, var i foråret især aktive i de tryghedszoner, som blev lavet blandt andet ved grænseovergangen i Bov ved den dansk-tyske grænse.

Her tog hjælperne imod flygtende ukrainere, gav dem mad og vand, information om deres muligheder, legetøj og malebøger til børnene samt mulighed for et tiltrængt hvil. Tryghedszonerne var i en periode døgnbemandede, og her indgik parathjælperne i vagtplanen.