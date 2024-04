App-guider hjælper patienter og vinder pris

Mandag eftermiddag vandt de Region Syddanmarks særlige Frivillighedspris for idéen.

Guiderne består af 9 frivillige, der hjælper patienter, pårørende og borgere som ikke er it-kyndige med at installere og opsætte sygehusrelevante applikationer. Det kan være Mit Sygehus, sundhed.dk, Mit-ID eller aktivering af NemSMS.

Dommerkomité lagde i deres bedømmelse blandt andet vægt på:

- At guiderne gør en stor forskel for de borgere, patienter og pårørende, som kommer ind på sygehuset, og som ikke er trygge ved de forskellige it-løsninger. De møder alle med et smil på læben og en enorm hjælpsomhed.