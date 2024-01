Arbejdet kalder: Husk, at din bil står og fryser

Han opfordrer også til, at bilister, der har mulighed for det, sætter en hjemmelader til at holde batteriet kørende, så det ikke aflader helt. Han mener også, at søndagen er oplagt til en køretur.

- Hvis bilen har stået stille i flere dage, så skal man overveje at køre en tur i den i dag. Det kan måske gøre den lille forskel i morgen. Om ikke andet finder man ud af, om den kan starte i dag, fortæller Robin Hinrichsen.

Det skal dog ikke være en kort tur, fortæller Annette Bjørn Juncher.

- Hvis de kun kører en tur på ti minutter, så bliver det kun værre for bilen. De skal minimum køre 30 minutter før batteriet er ladet helt op, fortæller hun.

Eftersom de fleste bilister i morgen skal på arbejde mellem 07.00 og 08.00, så ved vejhjælpen allerede nu, at de får svært ved at nå alle opgaver i tidsrummet. Derfor opfordrer de til, at bilister tidligt finder ud af, om bilen kan starte.

- Kom ud i god tid, og hav også en nødplan klar. Det kan være, at man skal undersøge muligheden for offentlig transport, eller om man kan køre med en kollega på arbejde, fortæller Robin Hinrichsen.

Endelig har de et sidste fif.

- Start med at sætte tænding på bilen, så der kommer lys på bilen, men så motoren ikke starter. Lad den stå sådan et par sekunder. Sluk derefter bilen helt igen. Drej derefter nøglen helt om og forsøg at starte motoren. Så har batteriet fået lov at arbejde. Det hjælper nogle gange, fortæller han.

Samme metode rådgiver de også i hos SOS Dansk Autohjælp. De har dog en sidste, ekstra krølle til tricket. Bilisterne bør ikke kun tænde for lyset men også tænde fjernlyset, før de slukker og tænder helt.