Arbejdsmarkedets parter enige: Industrien med overenskomstaftale

Privatansatte på industriens område får mindst fire procent mere i lønposen over to år. Forliget er vigtigt, fordi det danner rammen for de efterfølgende forhandlinger for mange tusinde privatansatte i andre brancher.

Det oplyser CO-industri søndag i en pressemeddelelse efter en aftale med Dansk Industri om de nye overenskomster.

Parterne holder søndag et pressemøde i Industriens Hus.

- Det betyder, at vi kan genoprette reallønnen over to-tre år, og det er jeg godt tilfreds med, siger Claus Jensen, formand for Dansk Metal, på pressemødet.

Forliget danner den økonomiske ramme for de resterende overenskomster, som skal forhandles for de privatansatte i løbet af foråret.