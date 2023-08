Arla-landmænd får millioner til klimainitiativer

Det oplyser det store mejeriselskab i en pressemeddelelse.

Det sker som del af en ny tillægsmodel hos virksomheden, der har til hensigt at belønne de landmænd, der har gang i klima- og miljøforbedrende initiativer.

Arla har på årsbasis øremærket 3,7 milliarder kroner til initiativet.

Ifølge administrerende direktør Peder Tuborgh er det en mærkedag, at Arla nu sætter gang i den månedlige udbetalingen af det nye tillæg.

- Tillægget er et stort skridt i retning af, at økonomi og klima hænger sammen for landmændene. Arlas unikke pointsystem gør det muligt for os at belønne vores ejere, så de får et bidrag til deres store investeringer i bæredygtighed. Samtidig styrker vi landmændenes motivation til at implementere de initiativer, der er nødvendige for, at Arlas landmænd kan nå sine ambitiøse klimamål for 2030, udtaler han i en pressemeddelelse.