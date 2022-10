Atomkraftværker er dyre at bygge, men billige at drive

For et år siden virkede det utænkeligt, at atomkraft kunne blive etableret på dansk jord. Men en stigende inflation samt energi- og forsyningskrise har fået flere politikere til at vende tommelfingeren opad til atomkraft. Blandt andre har Venstrekandidat fra Kolding foreslået et atomkraftværk på Nordals.



En meningsmåling i august i år viser, at 46 procent vil sige ja til atomkraft, mens 39 procent vil sige nej.

TV SYD har undersøgt forskellene på at opføre et atomkraftværk og så etablere solceller og vindmøller.