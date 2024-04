Bacon og kræft hænger sammen

Når du spiser en omgang bacon og pølser til din weekendbrunch, så tænker du måske ikke lige så meget over konsekvenserne for kroppen, som hvis du eksempelvis røg en cigaret.

Men der er stærk evidens for, at forarbejdet kød - det vil sige kød, der er blevet behandlet ved rygning eller saltning såsom bacon og pølser - kan være kræftfremkaldende, forklarer Christina Dahm, der er lektor i epidemiologi ved Institut for Folkesundhed.

- At forarbejdet kød er kræftfremkaldende er lige så sikkert, som det er at cigaretrygning er kræftfremkaldende. Det er bare, at risikoen, man får fra de to forskellige eksponeringer, er meget forskellige.

- Cigaretrygning er klart langt, langt farligere end at spise forarbejdet kød. Der er bare en meget tydelig evidens for, at de begge kan frembringe kræft, siger hun.

Christina Dahm forklarer det som, at hvis man havde 1000 personer, der spiste en baconsandwich hver dag, så ville man efter 10 år opdage, at omkring syv af testpersonerne ville få en tarmkræftdiagnose.

Hvis man i stedet fik den samme gruppe mennesker til at ikke spise baconsandwich, så ville omkring fem af dem få en tarmkræftdiagnose.