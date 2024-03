Bæredygtigt Landbrug vil lave etisk kodeks efter galge-udtalelser

Den kommentar er "langt over stregen", siger Bæredygtigt Landbrug nu, og kommentarer til Michael Svarer udpeges specifikt i årsagen til det nye etiske kodeks.

Fuldkommen uacceptabelt

Til samme generalforsamling blev der også langet ud efter Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Maria Reumert Gjerding.

I Altingets reportage fra stedet noteres det, at et medlem sagde, at "vi skal eddermaneme have skovlen under hende".

Det blev fulgt op af følgende udtalelse:

- Det med at invitere hende til et sommermøde er en rigtig god idé. Jeg vil foreslå, at man holder mødet et sted, hvor der er en voldgrav med stejle kanter.

De hårde kommentarer har mødt bred kritik, blandt andet af Venstres politiske ordfører Torsten Schack.

- Udtalelserne fra BL's generalforsamling om Michael Svarer og Maria Gjerding er fuldkommen uacceptable! Det er helt ok at være uenig med folk, men man bliver nødt til at tale ordentligt til hinanden, skriver han på det sociale medie X.