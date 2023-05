Bagere sælger tusindvis af hveder, mens fabrikken trækker på skuldrene

I udgangspunktet er hveden, som vi kender den, ikke det mest sofistikerede bagværk i butikken. Men der er alligevel sket ting med udviklingen.



- Efterhånden laver vi det med mælk og æg. Og så skal hveden være tæt i krummen og ristbar, så den ikke bliver for tør, når den skal ristes. Hveden skal jo faktisk bages to gange, fortæller bagermester Mikkelsen.

I Sønder Bjert ved Kolding har surdejsbager Benjamin Wolters udsolgt. Han har bagt 312 boller til torsdag, og han vil bage et par hundrede fredag.

- Jeg regnede med, at det store salg kom fredag, men det har altså været i dag, at kunderne ville have hveder, fortæller Benjamin Wolter.

Bageriet i Sønder Bjert hedder Beansterbaker og er egentligt et surdejsbageri. Men surdej er ikke nok til hveder.

- Vi har også kommet almindeligt gær i, ellers bliver hvederne for sure, og der kommer for lidt luft i, siger Benjamin Wolter.

Millioner af hveder

I den helt tunge ende af hvedeindustrien har vi Kohberg i Bollerslev. De har bagt op mod fire millioner hveder i år, men for Kohberg er det kun en af mange aktiviteter.

- Helt ærligt betyder det ikke det helt store for os, for det er kun én uge, vi kan sælge det i. Men det er da en okay forretning at have som noget ekstra, fortæller René Normann Christensen, administrerende direktør, Kohberg Bakery Group.