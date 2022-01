Krisen i bagerbranchen kan give dødsstødet til dit lune søndagsbrød

- Vi mangler elever og bagere. Det er et stort problem, hvor vi ikke kan opretholde det udvalg, vi ønsker. Vi har søgt på Jobnet, jobportaler og medarbejderes netværk, men kan ikke få folk. Vi har også en bagerfilial i Gram, og den overvejer vi at lukke, da vi ikke har mandskab til at lave brød til to butikker, siger Per Eckholdt.



Både Michael Ketilsen og Per Eckholdt siger, at de ikke mærker den samme stolthed for faget som tidligere.

Ægteparret bag skranken

De to bagerier kører med den samme forretningsmodel, som cirka halvdelen af de danske bagerbutikker gør.

Nemlig at det er ejet af et ægtepar, hvor manden er bagermesteren i bageriet og konen styrer forretningen.



Men den konstruktion er sårbar.

Under de nuværende forhold arbejder ejerne 50-70 timer om ugen, hvor en sygemelding fra en medarbejder sætter hele butikken under pres. Der kan heller ikke hentes ekstra arbejdskraft ind, da den ikke er til at få fat i.