Bagland begejstret for ny frontfigur

Mona Juul har gjort sig bemærket hos baglandet. Derfor er der fuld opbakning til den nyvalgte partiformand blandt partiets folketingsgruppe, forretningsudvalg og hovedbestyrelse.

- Hun er en dygtig og arbejdsom person. Det har hun bevist i sit faglige virke og på borgen. Hun brænder for det hun laver og går op i det, fortæller Jens Adamsen.

- Mona har været flittig og tydelig i sin kommunikation og har det konservative DNA med sit fokus på erhvervslivet, familielivet, klima, miljø, forsvar og sikkerhed, siger Frank Schmidt-Hansen.

Partiformanden skal finde sin rolle

Partiformanden bringes ind i et parti, som er påvirket af den tidligere formand, Søren Pape Poulsen, pludselige død lørdag den 2. marts. Mange opgaver venter Mona Juul, som overtager partiet.

- Nationalpolitisk har vi forsvarsforhandlinger og sundhedspolitik. Vi har også et Europa-Parlamentsvalg, som er tæt på. Det er vigtigt for os, at vi har et medlem i Europa-Parlamentet og have indflydelse der, understreger Jens Adamsen.

- Det er væsentligt, at hun er tydelig i kommunikationen om, hvad De Konservative står for, og hvor vi er henne på den politiske bane. Hun skal have tid til at finde ind i den rolle, fortæller Frank Schmidt-Hansen.