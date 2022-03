Balletdansere og operasangere indtager landsdelen til sommer

Pas des deux og piruetter. Ouverturer og arier.



Når Det Kongelige Teater til sommer tager på sin hidtil største udendørsturné, får indbyggerne i Vejle, Billund og Esbjerg mulighed for at sidde på første parket.

Første arrangement er 22. maj i Vejle, hvor Opera i det fri foregår i Byparken. En lille måned senere den 13. juni kommer sommerballetten til Anlægget i Billund. I Esbjerg kan man atter opleve Opera i det fri - denne gang den 14. august i Byparken.

Opera i det fri besøger i 2022:

Søndag 22. maj 2022 kl.16, Byparken, Vejle

Søndag 14. august 2022 kl.16, Byparken, Esbjerg





Kongelig sommerballet besøger i 2022:

Mandag 6. juni 2022 kl.19, Augustenborg Slotspark



Mandag 13. juni 2022 kl.19, Anlægget, Billund





Kongelig sommerballet og Opera i det fri besøger i alt 24 byer i Danmark.



Begge arrangementer er gratis for publikum, og det endelige program for Opera i det fri offentliggøres den 3. maj, mens programmet for Kongelig sommerballet offentliggøres den 18. maj.

Det Kongelige Teater har i 16 år rejst ud i provinsen med deres to kunstarter.