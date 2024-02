Banedanmark sætter ind overfor sporløbere

Hvert år dør mellem fem og otte personer, fordi de bliver påkørt af et tog. Derfor sætter Banedanmark nu ind overfor dem, de kalder for 'sporløbere'. For ikke nok med at det er livsfarligt at løbe tværs over jernbaneskinnerne, så er det også ulovligt.

Stationerne i Kolding og Vejle er nogle af dem, hvor det står særligt slemt til.

- Uanset hvad årsagen er, så er det dumt, livsfarligt og ulovligt at krydse sporet på andre steder, end man må. Stationerne i Kolding og Vejle har begge gangtunnel med elevatorer, så der er ingen grund til at sætte livet på spil for at spare et par minutter, siger Martin Harrow, sikkerhedschef i Banedanmark.

For at komme problemet til livs har Banedanmark udrullet folie på asfalten de steder, hvor sporløberne oftest er og derudover forsøger man at gøre opmærksom på problemet med plakater rundt omkring på de 10 stationer, hvor problemet er størst.

- Vi vil meget gerne ændre både folks adfærd og opfattelse af, hvad der er farligt og lovligt. Det bedste våben er, når alle forstår alvoren, siger Martin Harrow.