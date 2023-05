Bange for ulven? Der er ting, der er meget farligere i din have

Ulven har været kæmpestor i menneskets historie. Den har optrådt i folkeeventyr, ammestuehistorier, mytologier og skrækhistorier helt til og med moderne tiders filmmedie. Den har været en metaforisk schweitzerkniv, skræmmende, modig, snu, latterlig, listig og morderisk. Og det siden vi begyndte at sidde omkring et bål for at fortælle uhyggelige historier.

Det er måske ikke så underligt, at vi har fået ulv på hjernen, selvom biologerne beroligende beretter, at i hele Europa har ulven kun dræbt to mennesker i 200 år.