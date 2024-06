Behageligt sommervejr på en mest tør lørdag

Stine Storm og jordemoderholdet regner med en del nye verdensborgere lørdag.

- Vi har i gennemsnit 10 fødsler i døgnet. Men nogle gange op mod 20 fødsler, siger hun.

Det er rent faktisk højsæson for fødsler her om sommeren. Hvad fodboldresultat angår, drømmer de også stort på fødegangen.

- Hvis vi får nogle bodystockings til overs og Danmark vinder, hvad de selvfølgelig gør, så bliver de sidste udleveret til kvartfinalen, lyder det fra vicechefjordemoderen.

Hendes holdopstilling lørdag består i øvrigt af otte jordemødre og to læger, der også skal tage sig af eventuelle fødsler under skæbnekampen, der begynder klokken 21.

- Vi kommer til at have et fjernsyn kørende i baggrunden på personalestuen. Vi ved ikke helt, hvor mange eller få, der kommer til at se dele af kampen. Det afhænger af antal fødsler, siger Stine Storm.