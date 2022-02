Benny Engelbrecht ærgrer sig over tillidsbrud

Mere tid til musikken

Med mere plads i kalenderen får han nu mere tid til at dyrke passionen for musik. Før han blev politiker, drømte Benny Engelbrecht om at blive rockmusiker. Han har også arbejdet som studievært på Radio Sønderborg og været indehaver af en musikbutik i den sønderjyske by.

Han spiller nemlig musik og synger i bandet Benny and the Black Ties (Benny og de sorte slips, red.) sammen med blandt andet Pelle Svane Jakobsen. De to er gamle venner fra Sønderborg, hvor Pelle hang ud i Bennys musikforretning. Det blomstrede der et musikalsk venskab ud af, som efter knap 30 år stadig er stærkt.

- Det er Benny, som er primus motor i bandet. Det er også ham, som folk kommer for at se. Men han laver også skitser til sange med vers og omkvæd, hvorefter vi laver det om sammen, fortæller Pelle Svane Jakobsen.

Efter så mange år sammen har bandet nemlig en helt klar arbejdsfordeling, hvor frontmanden Benny er stjernen. Men det generer ikke Pelle Svane Jakobsen.

- Det er præmissen, men vi laver det jo også for sjov. Det er et afbræk for os. Når vi står på scenen, er det et frirum, hvor politikere og journalister ikke får telefonen til at ringe, siger Pelle Svane Jakobsen.