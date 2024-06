Beredskabschef: - Det er ekstremt vigtigt

Borgere bør bør have mad, vand og medicin til at klare sig selv i tre dage. Sådan lød det fra forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) i lørdags, hvorefter Beredskabsstyrelsen udsendt en tjekliste med de ting, som man bør have på lager.

Hos Beredskabsstyrelsen i Sydjylland hæfter stabschef Michael Porsgaard sig især ved en af punkterne på listen.

- Anbefalingerne fra myndighederne er, at vi skal have drikkevand. Tre liter per person per døgn, siger Michael Porsgaard.

Han kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det er.

- Drikkevand er ekstremt vigtigt. Drikkevand kan du opbevare enten i flasker eller i godkendte beholdere, hvor du tapper af fra vandværket og gemmer det køligt og mørkt ude i dit skur, siger Michael Porsgaard.

Selvom Beredskabsstyrelsen har vand på lager, så er det ikke Beredskabsstyrelsen, der leverer vand til borgerne, hvis der skulle opstå en krise.

- Der er sektoransvar i Danmark. Det betyder, at hver enkelt sektor skal lave en beredskabsplan. Så vandværkerne skal lave en plan for, hvordan de leverer vand til borgerne. Det er ikke os, der kommer og leverer vandet, det er vandværkerne, siger Michael Porsgaard.