Beredskabschef roser danskerne, men det ser sort ud for sankthans

Ros til borgerne

Tirsdag brød et stråtækt sommerhus på Rømø i brand. Selvom brandvæsenet forholdsvist hurtigt fik branden under kontrol, var hændelsen en påmindelse om, at tørken øger risikoen for flere naturbrande.

- Branden på Rømø har gjort indtryk på os. Der var tale om en voldsom brandspredning på kort tid. Derfor har vi blandt andet også opgraderet vores udrykninger med en ekstra tankvogn med vand og fokus på, at vores brandfolk ikke dehydrerer under indsats, fortæller Jarl Vagn Hansen, der udover at være beredskabschef i Trekantens Brandvæsen også er formand for Danske Beredskaber.