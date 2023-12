Beredskabsdirektør forudser ikke voldsomme stormskader

Det siger Jarl Vagn Hansen, der er beredskabsdirektør i Trekantsområdets Brandvæsen.



Derudover fortæller han, at de i trekantsområdet ikke har indkaldt ekstra personale til at sende i marken, som det er tilfældet på vestkysten. Der er kun ekstra personer ved vagtcentralen, hvis borgere ringer ind.

Og så har han en helt klar opfordring, inden stormen når sit højeste:

- Lad vær med at gå ud i skoven, hvis ikke du har et ærinde. Og lad vær med at leg stormflodsturist. Ellers handler det om at følge myndighedernes anvisninger, hvis der kommer noget nyt.

Husk at du kan følge stormens udvikling i Syd- og Sønderjylland her: