Beredskabsstyrelsen er klar til stormen Nora

Fredag aften og natten til lørdag ventes stormen Nora at ramme den aller sydligste del af Danmark. Varslet gælder umiddelbart fra klokken 21.00 fredag til klokken 03.00 lørdag nat.

Det sker kun få uger, efter at stormen Malik rasede.

Hos Beredskabsstyrelsen er man klar til at yde assistance, hvis der skulle blive behov for det.

- Vi har gennemgået og kontrolleret det materiel, vi vurderer, vi kunne få brug for, siger Kristian Anker-Møller, pressemedarbejder hos Beredskabsstyrelsen, og fortsætter:

- Så har vi vores vagthold på plads, og flere af vores beredskabscentre har ringet rundt til bagvagthold og i øvrigt også nogle frivillige rundt omkring for at være sikre på, at der skulle være mandskab nok, hvis det bliver rigtig slemt.

Klar på at hjælpe

Han fortæller også, at typiske opgaver for beredskabet kan være, at der skal pumpes vand i tilfælde af, at vandstanden giver problemer.

- Og så kan der opstå nogle stormskader rundt omkring. Det så vi også under Malik, hvor vi blandt andet var ude at afstive et hus, der var ved at styrte sammen.

Kristian Anker-Møller understreger samtidig, at Beredskabsstyrelsen kun bliver indsat, hvis eksempelvis brandvæsnet vurderer, at der er behov for assistance.

Togtrafikken påvirkes

Ligesom stormen Malik vil Nora påvirke togtrafikken.

Alle regionaltog og IC-tog bliver indstillet fra klokken 21 fredag til lørdag klokken 12. Det skriver DSB på Twitter.