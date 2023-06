Beskyttelse af tomme fjorde vækker glæde - men professor er skeptisk

Den 10. maj fortalte TV SYD, at en biolog fra Vejle lavede 70 timers optagelser under vandet i Vejle Fjord. Der blev kun observereret én fisk på den lange optagelse. Se indslaget her:

Og der er flere torne i den nye plan. To marine nationalparker og er mere omfattende forbud mod fiskeri med trawl er ude.

- Forslaget om et trawl frit bælt-hav er taget af bordet. Det blev ellers lovet af den foregående regering, men nu er det lagt over i en kommission, og vi håber, at den vil se, at der er brug for mere omfattende forbud mod trawlfiskeri, fortæller Birgitte Marcussen fra Danmarks Naturfredningsforening, Sønderborg.