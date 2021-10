Besparelse på 20 millioner kan tvinge UC Syd til at fyre medarbejdere

Uddannelsesinstitutionen har længe set ind i en fremtid, hvor optaget af studerende ville blive mindre, fordi de studerende søger andre steder hen.

Og det er ifølge rektor Alexander von Oettingen den største årsag til, at der nu skal spares et tocifret millionbeløb. Men han nævner også færre såkaldte puljemidler og coronakrisen som årsager.

Undervisningshold kan blive slået sammen

Rektoren på UC Syd kan dog ikke sige noget om, hvor mange der kan risikere at modtage en fyringsseddel. Det er endnu for tidligt, da man er ved at analysere situationen til bunds. Han forsikrer dog, at der ikke er masseafskedigelser på vej.

Rektoren fortæller også, at man overvejer flere ting for at spare penge – blandt andet at lægge undervisningshold sammen.

- Vi må tilpasse organisationen og se på, hvad vi kan undvære. Det er utopi at tro, at de studerende ikke kommer til at mærke besparelserne, siger Alexander von Oettingen.