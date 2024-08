Betaling af gæld skal få læger til Udkantsdanmark, foreslår politisk parti

Selv om læger kommer til at tjene godt, er der brug for dem på landet ifølge parti, som vil sløjfe SU-gæld.

Der mangler læger i landdistrikterne, og Danmarksdemokraterne foreslår derfor at eftergive lægers SU-gæld med 30.000 kroner for hvert år, de er ansat i en almen praksis i et område med lægemangel.

Det siger formand Inger Støjberg (DD), som fredag afslutter sit sommergruppemøde i Bandholm på Lolland.

- Vi mangler akut læger i yderområderne og i landdistrikterne, og derfor bliver vi nødt til at tage utraditionelle metoder i brug, siger Inger Støjberg til TV 2.

Manglen på praktiserende læger har været et stort problem i årevis uden at det er blevet løst.

267.000 danskere har ikke en fast familielæge, viste tal fra Praktiserende Lægers Organisation, PLO, tidligere på året.

Skal være attraktivt at tage på landet

Danmarksdemokraternes forslag skal gøre det mere attraktivt for yngre læger at søge ud i landet og få øjnene op for livet uden for de store byer.

Forslaget vil koste ti millioner kroner om året, vurderer partiet, der foreslår at tage pengene fra det økonomiske råderum.

Hun kan godt forsvare at bruge pengene på at eftergive studiegæld til en faggruppe, som kommer til at få en bedre løn end de fleste, når de er færdiguddannet.

Man bliver nødt til at se på den opgave, som man står overfor ifølge Støjberg, der dog godt forstår kritikken.

- Men omvendt synes jeg, at det vægter så tungt, at vi får læger ud i landet. Det handler om folks sundhed og tryghed og om, at det skal være til at holde ud at bo i yderområderne, siger Støjberg til TV 2.

Partiet foreslår også en rekrutteringspulje på 50 millioner kroner for at belønne lægerne. Den skal gå til initiativer som medvirker lokal forankring.

Det kan være sociale arrangementer, jobformidling for partnere og ægtefæller eller lignende.