Betjente kritiserer "nytteløs" grænsekontrol i dokumentarserie

- Det er svært at sidde i en patruljebil og bare kigge ud på en mark med græssende får ved grænsen, mens man ved, at kolleger på politistationerne er maksimalt pressede med store sagsbunker og et presset beredskab. Jeg blev totalt apatisk omkring mit arbejde, siger politibetjent Oscar Rasmussen til Jyllands-Posten.

Analyseinstituttet Kantar Gallup har lavet en rundspørge med besvarelser fra mere end 1300 betjente. Her svarer mere end hver tredje betjent ifølge Jyllands-Posten, at de har dårlig samvittighed over den service, de leverer til borgerne.

14 procent af betjentene svarer i undersøgelsen, at deres opgaver ikke er meningsfulde.