Bilka fjerner kontroversiel general fra Anden Verdenskrig

Bilka fjerner figur af Erwin Rommel fra Anden Verdenskrig fra deres onlinebutik, efter at figuren er blevet mødt af kritik.

Det skriver B.T. lørdag.

Torsdag delte radiovært Dan Rachlin et opslag på Facebook om dukken af den tyske general.

- Topnazist Rommel som dukke. De mange, mange mennesker, som han slog ihjel, følger ikke med, skrev han blandt andet.

Efterfølgende har B.T kontaktet Salling Group, som Bilka hører under, for at få dem til at forholde sig til kritikken.

Ifølge Salling Group har de længe solgt sæt, der relaterer sig til Anden Verdenskrig, men de vil ikke længere sælge dukken af Erwin Rommel, lyder det.

- Det har ikke været intentionen at have figurer, der er så personspecifikke, som det konkrete tilfælde fra dén side af krigen, skriver marketingchef i Bilka, Claus Frederiksen, i et skriftligt svar til B.T.

Ud over sættet med figuren af Erwin Rommel er han også fjernet fra sættet "Famous General", der både indeholdt figurer af Rommel, og de allierede Bernard Montgomery, Douglas MacArthur, Dwight D. Eisenhower og George S. Patton, oplyser Bilka til B.T.