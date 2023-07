Billund er billig og hurtig med byggetilladelser

Ifølge formand for DI Byggeri, Michael Mathiesen, giver kommunernes forskelle stof til eftertanke, og han understreger vigtigheden i, at behandlingen ikke må bruges som forretning.

- Det er vigtigt at have for øje, at kommunerne ikke må tjene penge på sagsbehandlingen, men højst må opkræve et beløb svarende til udgifterne ved udstedelsen af den enkelte byggetilladelse. Og da kommunerne sagsbehandler efter den samme lovgivning, er det da bemærkelsesværdigt, at der kan være en forskel på op til 260 kroner per time, siger han.

Han tilføjer, at det er i orden at have en høj timepris, men så forventes der også en kortere svartid.