Blå flag og fri badning på langt de fleste strande i syd- og sønderjylland

Af Jørgen Guldberg Udgivet 25. jul

På langt de fleste strande i TVSYDs område kan man gå i vandet uden at frygte at blive syg af fornøjelsen. Men på fire strande i Kolding og en i Vejle frarådes badning de nærmeste dage.

Selvfølgelig skal man overholde Trygfondens fem baderåd, men så kan man også gå i baljen stort set langs hele kysten uden at frygte, at fornøjelsen skal gå ud over fordøjelsen. Men på Rebæk Strand, Mosvig, Bjert Strand og Grønninghoved Strand fraråder kommunen badning, efter at der er blevet målt et for højt indhold af e-coli-bakterier og enterokokker i vandet.

Meget regnvejr kan trække kloakvand med ud i havet.

Og i Vejle fraråder kommunen, at man bader fra Ibæk Strand. Der er der ikke målt på bakterier i vandet, men efter de seneste dages regn mener kommunen, at der er en risiko for, at der kan være bakterier og kokker i vandet. Undgå at bade efter kraftig regn Det er nemlig de store mængder regnvand, der får kloakker og bassiner til at løbe over og på den måde ende ude i vores andres badevand. Faktisk advarer Miljøstyrelsen om, at man ikke skal havbade lige efter, at det har regnet kraftigt. Nogle anbefaler at vente tre døgn.

Miljøstyrelsen opfordrer til, at man ikke bader lige efter, at det har regnet.

Men ellers er der klart skib, eller strand skulle man måske sige. Varde, Aabenraa og Esbjerg har ingen røde strande for tiden, men Esbjerg har dog først så sent som i går frigivet to strande til badning. I Sønderborg er der heller ikke strande, hvor man ikke bør bade lige nu, men i uge 26 og 27 var stranden ved Fynshav lukket i flere dage af frygt for overløb. I Kolding er der i dag blevet taget prøver af vandet ved de fire ovennævnte strande, og hvis de er fri for bakterier og enterokokker, kan der bades igen allerede på lørdag.