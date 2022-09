- Det er vigtigt for os, at de mennesker, vi hjælper, fortsat har råd til at betale for maden på vores væresteder og varmestuer - særligt nu, hvor prisen på stort set alle andre varer stiger, udtaler generalsekretær i Blå Kors Danmark Christian Bjerre.



Blå Kors Danmark står bag tre væresteder i landsdelen. Det er Den Blå Svale i Tønder, Den Blå Oase i Aabenraa og Café Nærværket i Kolding.