Blinde får 108.000 kroner til løbebånd og tandemcykler

Legaterne skal hjælpe blinde og synshandicappede til at kunne leve et aktivt liv og være med til at vise, at synshandicappede kan langt mere end de fleste måske forestiller sig.



- Jeg viser bare, at det kan lade sig gøre. Hvis bare jeg kan få én enkelt synshandicappet til at dyrke motion, få et aktivt liv og mærke successen ved at klare noget, der måske virker umuligt, så er jeg meget, meget glad. Mange synshandicappede kan få en god historie at fortælle til sine omgivelser, og hvem ved, hvor det så kan ende?, siger Sven Mogensen, der stiftede fonden for egne midler for 11 år siden.

Fonden får også støtte fra Dansk Blindesamfund.