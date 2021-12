Bøde efter togrejse uden coronapas refunderes for nogle

- Rejser man fra Aalborg til København, er det urealistisk, at man ikke i den periode har behov for at få en kop kaffe eller at spise en sandwich. Det skal man have lov til, men når man er lang tid i det samme rum, så er der en større risiko, siger Engelbrecht.

Kravet om pladsbillet og gyldigt coronapas er gældende fra søndag 19. december, og det er et krav indtil 16. januar.

Pladsbilletter, som koster 30 kroner, eller 10 kroner for indehavere af pendlerkort, vil være påkrævet frem til 27. december, hvorefter de bliver gratis.

Et argument fra DSB-direktøren er, at man efter julen går tilbage til pendlertrafik, og pendlerne skal ikke påføres den ekstra omkostning ved en pladsbillet.