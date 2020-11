Børn i daginstitutioner er godt trætte af corona

De mange måneder med restriktioner og retningslinjer har for alvor sat sine spor hos mange børn, der ikke længere trives godt i vuggestuer og børnehaver.

Det viser en ny stor undersøgelse med deltagelse af i alt godt 20.000 pædagoger og pædagogfaglige ledere. Den hidtil største undersøgelse af sin slags.



I Sydjylland har knap 2.600 deltaget i undersøgelsen, og her oplever 44 procent af pædagogerne, at coronaretningslinjerne påvirker børnenes trivsel negativt.

- Når coronaen begynder at gå ud over børnenes trivsel i institutionerne, så er det altså alvorligt. Vi har i BUPL Sydjylland allerede fået bekymrende tilbagemeldinger fra pædagoger og ledere, og denne undersøgelse bekræfter desværre billedet, siger næstformand i BUPL Sydjylland Ulla Koustrup.

Flere hænder tak

Ifølge BUPL er der brug for flere ressourcer, fordi meget af den tid, der tidligere blev brugt på børnene, nu bliver brugt på at efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

- Vi bruger meget energi på at holde børnene adskilt i mindre grupper og på hygiejne og måden, vi skal servere maden på. Nogle gange er jeg nødt til at prioritere mellem at sortere legetøj eller være nærværende hos børnene, siger Ulla Koustrup.



Pædagogerne mener derfor, at politikerne nu skal tage ansvar og sørge for, at der bliver dækket ind med bedre vikardækning.

- Nu er vi derhenne, hvor det rammer børnenes trivsel. Vi har flere gange fået at vide, at institutionerne vil blive kompenseret, men pengene når åbenbart ikke ud til børn og pædagoger, siger Ulla Koustrup.