Børn i institutioner kan være udsat for skadelig luft - viser ny undersøgelse

Det er Rådet for Grøn Omstilling, der har sat undersøgelsen i gang. Den omfatter 30 børneinstitutioner i syv kommuner i hele landet. Det har ikke været muligt for TV SYD, at få at vide hvilke kommuner det drejer sig om - ej heller hvilke institutioner.

Undersøgelsen viser, at i alle 30 institutioner er luften dårlig inde og ude. Det er galt med ptalater, der bruges til at blødgøre plast. Det er galt med flammehæmmere, der, som navnet antyder, skal bremse brandudvikling, og så er den gal med sod fra bål og madlavning. Ptalater og flammehæmmere er hormonforstyrrende, og sod kan give eller forværre astma. Læs mere her.

- Vi har et samarbejde med syv kommuner, men mange flere søgte om at være med. Det har været glædeligt at se, hvor mange kommuner der har lyst til at arbejde med børns indeklima. Nu bliver det spændende at se, hvordan de medvirkende kommuner vil handle på de konkrete resultater. Fælles for alle er, at der er plads til forbedring – i høj grad endda. Heldigvis oplever vi, at viljen til at skabe denne forbedring er der, siger Lone Mikkelsen fra Rådet for Grøn Omstilling.