Børn under to år bør ikke bruge skærme

Derfor er anbefalingerne skræddersyet til syv forskellige grupper af børn og unge.

For eksempel fraråder Børns Vilkår al skærmforbrug til børn, som endnu ikke er fyldt 2 år.

- Vi ved om børns udvikling, at man har brug for så meget tid som muligt sammen med voksne - det hjælper barnet med at rumme sine følelser og skabe en tryg tilknytning. Tid sammen med en skærm er i bedste fald spildtid, som tager tid væk fra vigtige dele af barnets udvikling, siger Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår til Ritzau.

Hvis man alligevel har brug for skærmene i en nødsituation, så er det vigtigt, at der er en voksen til stede, at det ikke varer længe, og at man er forsigtig med, hvad for noget indhold barnet bliver udsat for.