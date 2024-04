Borgere kan igen logge på MitID efter driftsproblemer

MitID er oppe at køre igen efter at have været nede for nogle brugere søndag eftermiddag.

Det skriver Digitaliseringsstyrelsen på X, det tidligere Twitter.

- Leverandøren har oplyst, at normaldrift er genetableret for MitID. Således er det igen muligt for alle at bruge MitID på offentlige og private tjenester, skriver styrelsen i opslaget.

Digitaliseringsstyrelsen kan ikke oplyse, hvorfor problemet opstod, eller hvor mange der var berørt af problemet.

MitID var nede for nogle brugere fra klokken 13.51 til 16.10, fremgår det af hjemmesiden digitaliser.dk, der oplyser driftsinformationer om flere offentlige systemer.

Ikke alle borgere oplevede problemer med MitID.