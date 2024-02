- Vi er da lidt spændt på regnvejret. Når man først har prøvet at få vand i sin baghave, er man da ekstra opmærksom, siger Else-Marie Klostergaard.



For mindre end to uger siden oplevede Else-Marie Klostergaard for første gang, at hendes baghave blev oversvømmet i løbet af en nat hvor det regnede, fordi hendes hus ligger lavt og grundvandsspejlet stod højt.