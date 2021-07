Borgmester modtager trofæ på Tour-podiet efter Vingegaard: Det er stort, det her

Grand Dépard-trofæet blev søndag formelt overrakt til Københavns overborgmester, Lars Weiss, da årets kåringen af vinderne af de fire Tour de France-trøjer var ovre, og årets vinder-trio i med Jonas Vingegaard på en fornem andenplads i Touren var blevet behørigt hædret på podiet på Champs Élysées.

Tour-trøjer på vandretur

Sønderborgs borgmester er begejstret over, at trofæet nu skal med hjem til Danmark, hvor Sønderborg som den første af de fem danske start- og slut-byer får lov til at udstille trofæet sammen med de fire Tour-trøjer.

Det sker fra den 17. august 2021 og tre-fire uger frem, hvorefter trofæet skal udstilles i Vejle, Nyborg og Roskilde, inden det ender i København 100 dage før Tour-starten i København den 1. juli 2022.

Grand Départ-trofæet bliver fragtet mellem de fem byer på en gul Tour de France-ladcykel – lidt i stil med den olympiske ild, som også fragtes fra Olympia i Grækenland og til det olympiske stadion forud for De Olympiske Lege.

Godt det var i år Vingegaard brillerede

Deltagelsen i afslutningen af Tour de France får også Erik Lauritzen til at komme med en klar opfordring til, at syd- og sønderjyderne sørger for at få mest muligt ud af, at Touren kommer til regionen næste år.

- Alle i Sønderjylland skal sørge for at få maksimalt udbytte ud af det her. Dels af selve oplevelsen, dels vi skal også sørge for omtale og omsætning, for det er jo en stor investering både økonomisk og arbejdsmæssigt, siger Erik Lauritzen.

Han glæder sig over det fokus, de danske præstationer i dette års Tour de France også kommer til at sætte på Tour-starten i Danmark næste år.

- Ligesom alle andre i Danmark glæder vi os jo over, at det var i år, Jonas Vingegaard besluttede sig for at brillere. Det var jo kæmpestort – også at der var så mange danske med helt til mål.