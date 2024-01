Borgmestre glæder sig over ministerens indkaldelse til oversvømmelsesmøde

Derudover ønsker ministeren også at høre, hvilke udfordringer borgmestre og myndigheder er stødt på under vandstigningerne.

- Vi må desværre indstille os på flere voldsomme vejrhændelser som disse i fremtiden, særligt med mere vand.

- Det understreger endnu engang vigtigheden af, at vi får sat tempo på kystbeskyttelsen og klimatilpasningen helt generelt, skriver miljøministeren.

Vigtig sag for Haderslev Kommune

I Haderslev kommune har man af flere omgange haft problemer med oversvømmelser fra Lillebælt, men nu har de også problemer med vand fra oplandet.

Det giver forskellige udfordringer i kommunen, som borgmesteren gerne vil gøre ministeren opmærksom på. Det gælder især samarbejdet med Naturstyrelsen i forbindelse med statsskove.

- Vi oplever med kortere mellemrum stormfloder og andet vejr, der giver udfordringer. Derfor vil vi gerne have de rigtige løsning, og at der ikke er så mange forhindringer, der står i vejen, siger borgmesteren.



Han peger på, at det for kommunen kan være omstændigt at lave aftaler med staten og lodsejere, hvis de for eksempel vil opføre nye steder til vandopbevaring. Derudover oplever kommunen konkrete problemer ved Tormaj strand.

- Hvis vi fx skal have statsskovene med til kystsikring, så bliver det hurtigt en lidt besværlig proces. Det oplever vi blandt andet ved Tormaj strand, fortæller Mads Skau.

Hedensted Kommune vil også med

Torsdag oplevede de også oversvømmelser ved Juelsminde.

Derfor hilser Hedensteds borgmester, Ole Vind (V), også invitationen velkommen.

- Jeg vil fremføre, at der ikke er nok nationale penge sat af, og at der skal et væsentligt større samarbejde mellem kommune og stat i løsningen af disse problemer, siger han.