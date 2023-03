Brancheorganisation om transportaftale: - Den er i den dyre ende

- Jeg er glad for, at der har været et gennembrudsforlig, siger John Skovrup, der er formand for ITD, bestyrelsesformand for ITDs arbejdsgiverafdeling og selv driver en transportvirksomhed.

At den blev til noget kommer lidt som en overraskelse lyder det.

- Jeg har tidligere kommenteret, at to-tre procents lønstigning er urealistisk - ikke mindst fordi vi skal have sat i prop i den her inflation, men det var det så ikke, siger han og understreger, at han godt forstår at arbejdstagerne også mærke prisstigningerne.

Overenskomstaftalen kommer dog også til at have konsekvenser for branchen, frygter han.

- Vi skal ud til vores kunder en gang til. Nu er vores lønomkostninger steget igen. I værste fald kan det gøre, at vi mister konkurrence-kraft, men det er svært at spå om, slutter han.

John Skovrup er ikke den eneste, der har bange anelser. Læs her: