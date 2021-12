Brandvæsnet advarer: Fjern juletræet og affaldet inden nytårsaften

Halvering af udrykninger

Hos de fem brandvæsener, som dækker TV SYDs sendeområde, rykkede de i alt ud 54 gange i forbindelse med nytåraften sidste år.

Otte af gangene var det Brand- og Redning Sønderjylland, der holder til i Aabenraa, der blev kaldt ud. For dem er det cirka en halvering i forhold til normalen.

Brandvæsnet indsætter ikke ekstra mandskab på nytårsaften, men hjælper dog hinanden med at lappe hullerne.

- Selvfølgelig kører vi oftere. Det kan også blive nødvendigt, at vi bakker op om hinanden, og nogen måske kører ind i et område, de ikke plejer at passe, fordi vi på den måde bedre kan få tingene til at hænge sammen.