Aftalepartierne er enige om at fortsætte prioritering af psykiatrien også i 2024, som på trods af tidligere prioriteringer er mærkbart presset af flere patienter og udfordringer med rekruttering af personale.

- Der har ikke været plads til mange nye initiativer, og de fleste er finansieret via omprioritering. Til gengæld er det lykkedes os at undgå centrale sparerunder på vores sygehuse og sikre dem stabile økonomiske rammer. Det er helt afgørende for, at vi kan fortsætte med at nedbringe ventetiderne. Samtidig er det lykkedes at finde penge til yderligere investering i psykiatrien, udtaler regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose (V).