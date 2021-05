Brev til kirkeminister: Mindretallets prædikener skal ikke oversættes til dansk

Domprovst og mindretalsorganisation stemmer i

Både domprovst fra Haderslev, Torben Hjul Andersen, og Harro Hallmann, der er sekretariatsleder i København for den tyske mindretalsorganisation Bund Deutscher Nordschleswiger, er enige med Sprogforeningen: De ønsker også lovarbejdet om mulig oversættelse af prædikener stoppet.

- At man laver en hel generel mistænkeliggørelse for at skulle løse et specifikt problem er et problem i et demokrati, hvor vi hylder det åbne, siger domprovsten til regeringens planer om et krav om oversættelse.

Harro Hallmann ville ønske, at Bund Deutscher Nordschleswiger var blevet taget med på råd under idéudviklingen:

- Det ville jo være rigtig fint, hvis man spurgte og tog hensyn til os, og viste, at man er klar over, at vi er her. Ikke kun ved fejringer af jubilæer, men også i det daglige, siger han.